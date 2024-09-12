В ситуацию с возможным закрытием Volkswagen вмешались власти Нижней Саксонии

Власти Нижней Саксонии призывают Volkswagen и профсоюз сесть за стол переговоров

Руководство Volkswagen и представители профсоюза должны как можно скорее начать переговоры относительно планов автоконцерна по сокращениям сотрудников. С таким призывом обратился премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль.

Накануне у него состоялась встреча с профсоюзом IG Metall на заводе в Эмдене. Вайль убежден, что автоконцерну и трудовым объединениям нужно достичь соглашения, которое позволит компании сохранить конкурентоспособность на мировом рынке.

«Вы можете четко почувствовать, что события с начала прошлой недели вызвали большую обеспокоенность в Volkswagen, например, здесь, на заводе. <...> Начните быстрее прямые переговоры друг с другом. Мы очень заинтересованы в дальнейшем позитивном развитии Volkswagen в Нижней Саксонии», – подчеркнул политик.

Напомним, ранее глава концерна Оливер Блуме заявил, что Volkswagen берет курс на экономию из-за стремления конкурентов усилить свое присутствие на авторынке Европы, а также падения конкурентоспособности автопрома Германии. В компании намерены сократить персонал и закрыть заводы в ФРГ. СМИ пишут, что сокращения могут начаться уже 1 июля 2025 года.

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Источник: zdf.de