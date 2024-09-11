Верхи не могут, низы не хотят: 30-летняя история автоконцерна может закончиться

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Volkswagen хочет нарушить гарантии трудящихся и начать сокращения

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen намерен отозвать гарантии для трудящихся, а с 1 июля 2025 года планируются сокращения персонала. Об этом пишут зарубежные СМИ со ссылкой на официальное письмо концерна профсоюзу IG Metall.

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Согласно информации, уже в конце текущего года руководство концерна отменит гарантию трудоустройства для сотрудников – срок действия документа неоднократно продлевали с 1994 года.

«После этого сотрудникам будет предоставлена ​​шестимесячная переходная защита. Это значит, что операционные увольнения возможны с 1 июля. Ранее это было исключено гарантиями трудоустройства вплоть до 2029 года», – пишут таблоиды.

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Глава концерна Оливер Блуме заявил, что заданный Volkswagen вектор направления призван идти путем экономии на фоне стремления конкурентов укрепиться на рынке Европы и падения общей конкурентоспособности Германии. В компании допускают закрытие производства в ФРГ с последующим увольнением сотрудников.

Профсоюз такое развитие событий не устраивает, его члены категорично заявили о готовности противодействовать планам концерна вплоть до проведения масштабных забастовок.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на Федеральное бюро труда Германии писало, что уровень безработицы в 2024 году достиг 6%, но в экспертном сообществе убеждены, что ситуация на рынке труда гораздо хуже, чем показывают цифры.

Согласно данным Европейской ассоциации производителей, продажи новых автомобилей Volkswagen Group в Европе по итогам июля упали на 2,2% в годовом выражении.

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Источник: bloomberg.com

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Фото:Unsplash
Количество просмотров 207
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Фото:Unsplash
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