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Таксистам хотят запретить повышать цены в ряде случаев

Госдума уже осенью хочет скорректировать закон о такси

В Госдуме рассматривают поправки к закону о такси, которые могут быть приняты уже этой осенью. Среди предложений — запрет на необоснованное повышение цен во время чрезвычайных ситуаций и разрешение водителям использовать любые цвета автомобилей, оставив только фонарь на крыше и боковые обозначения — «шашечки», разрешив сделать их съемными. Эти инициативы стали результатом межфракционного обсуждения.

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Депутаты предлагают отказаться от единого цвета автомобилей для таксистов, что значительно снизит затраты на перекраску и обклейку. Это позволит водителям использовать свои машины как для работы, так и для личных нужд, учитывая, что стоимость перекраски может достигать 100 тыс. рублей.

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Фракция ЛДПР настаивает на запрете повышения цен на такси в экстренных ситуациях (ЧС и стихийные бедствия), чтобы избежать злоупотреблений и манипуляций со стороны водителей. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов подчеркнул важность обеспечения безопасных поездок по экономически обоснованным ценам.

В компании «Яндекс.Такси» согласны с необходимостью регулирования цен в чрезвычайных ситуациях, но считают, что нужно также заботиться о доходах водителей, которые работают в сложных условиях. Там уже возвращают полную стоимость поездок для пассажиров, покинувших опасные районы и планируют оцифровать процедуры допуска водителей для повышения эффективности.

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Эксперты подчеркивают, что действующее избыточное регулирование подталкивает самозанятых таксистов к уходу в тень. Поправки могут помочь легализовать таких водителей, особенно в небольших городах, где их доля достигает 100%. По всей стране их насчитывается около 2 миллионов, и многие из них имеют невысокие доходы.

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Источник: «Известия»

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
20.09.2024
Фото:Unsplash
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