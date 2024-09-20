#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти компании выпускают самые надежные двигатели в мире
20 сентября
Эти компании выпускают самые надежные двигатели в мире
Эксперты HotCars перечислили 10...
100 лет московскому автобусу
20 сентября
100 лет московскому автобусу
Первый регулярный автобусный маршрут запустили...
Собираетесь на сервис? Вот какие проблемы вас ждут
20 сентября
Собираетесь на сервис? Вот какие проблемы вас ждут
Водителям рассказали, какие сложности их...

Покупать машины стали меньше? Аналитики зафиксировали снижение автокредитования

НБКИ: в России в августе сократилось количество выданных автокредитов

Количество выданных автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом по итогам августа 2024 года составило 144,1 тыс. единиц. Это на 7,6% меньше, чем в июле (155,9 тыс.) Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Бренд, цена, масса? – что важнее при выборе батареи

Также в августе 2024 года на 8,6% снизились показатели объемов выданных автокредитов, они составили 210,6 млрд рублей (для сравнения: в июле 2024 года – 230,3 млрд рублей). Кроме того, число выданных автокредитов в августе 2024 года выросло на 42,7% год к году (в августе 2023 года – 100,9 тыс. ед.).

Больше всего автокредитов выдали в августе текущего года в Москве (7,77 тыс.), Подмосковье (7,74 тыс.), Татарстане (6,57 тыс.), Ростовской области (6,37 тыс.) и Краснодарском крае (6,11 тыс.).

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Сократилось количество выданных автокредитов в августе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем в Ростовской (-13%), Белгородской (-12%) и Кемеровской (-11,7%) областях, а также в Ставропольском (-11,5%) и Пермском (-11,4%) краях. Единственным регионом, где выдача автокредитов в августе увеличилась стала Самарская область (+0,5%). В Москве и Петербурге число выданных автокредитов за месяц сократилось на 9,8% и 6,4% соответственно.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: tass.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:ТАСС/ Валерий Матыцин
20.09.2024
Фото:ТАСС/ Валерий Матыцин
Поделиться:
Оцените материал:
0