Покупать машины стали меньше? Аналитики зафиксировали снижение автокредитования

НБКИ: в России в августе сократилось количество выданных автокредитов

Количество выданных автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом по итогам августа 2024 года составило 144,1 тыс. единиц. Это на 7,6% меньше, чем в июле (155,9 тыс.) Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов.

Также в августе 2024 года на 8,6% снизились показатели объемов выданных автокредитов, они составили 210,6 млрд рублей (для сравнения: в июле 2024 года – 230,3 млрд рублей). Кроме того, число выданных автокредитов в августе 2024 года выросло на 42,7% год к году (в августе 2023 года – 100,9 тыс. ед.).

Больше всего автокредитов выдали в августе текущего года в Москве (7,77 тыс.), Подмосковье (7,74 тыс.), Татарстане (6,57 тыс.), Ростовской области (6,37 тыс.) и Краснодарском крае (6,11 тыс.).

Сократилось количество выданных автокредитов в августе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем в Ростовской (-13%), Белгородской (-12%) и Кемеровской (-11,7%) областях, а также в Ставропольском (-11,5%) и Пермском (-11,4%) краях. Единственным регионом, где выдача автокредитов в августе увеличилась стала Самарская область (+0,5%). В Москве и Петербурге число выданных автокредитов за месяц сократилось на 9,8% и 6,4% соответственно.

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Источник: tass.ru