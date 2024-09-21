Упал с лестницы и сломал лапу: Jaguar Land Rover завели робопса, но все пошло не по плану

Робопес Spot начал патрулировать новый завод аккумуляторов Jaguar Land Rover

Новое пополнение штата Jaguar Land Rover – робот-собака Spot от Boston Dynamics, получивший имя Rover, – столкнулся с неожиданной проблемой на своем дебютном выступлении для прессы.

На прошлой неделе компания Jaguar Land Rover с гордостью представила Rover общественности, демонстрируя его возможности на новом заводе аккумуляторов в Лайонс-Парке. Робот-собака успешно осматривал помещение, выявляя потенциальные проблемы и даже открывая двери с помощью своей роботизированной руки. Однако все пошло не по плану, когда Rover предпринял попытку спуститься по лестнице.

Поднявшись на платформу, робот-собака поскользнулся и рухнул вниз. Несмотря на то что технический руководитель проекта Гонсало Эхарке-Ринальдини сначала пытался успокоить публику, заверив, что «такое случается», очевидцы заметили, что от Rover отлетели куски при падении.

Попытки Rover подняться снова сопровождались искрами, вылетающими из его роботизированной руки. В этот момент Эхарке-Ринальдини пришлось признать, что падение было «плохим» и что «Rover потерял одну лапу». Демонстрация была перенесена на неопределенное время, пока робот-собака не пройдет необходимый ремонт.

Jaguar Land Rover подчеркнул, что Rover «все еще очень много тренируется», и после полного восстановления сможет приступить к своим официальным обязанностям, которые включают охрану территории и мониторинг состояния оборудования.

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Источник: Autoevolution