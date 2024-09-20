Эти компании выпускают самые надежные двигатели в мире
Какие компании выпускают самые надежные моторы для авто, выяснили эксперты портала HotCars. Лидером списка стала компания Chrysler, у которой есть как минимум два мотора с чугунным блоком, отличающихся очень высокой надежностью. Это 3,7-литровый Slant I6 мощностью 145 л.с. и 7,2-литровый 440 RB, выдающий от 225 до 390 л.с.
Далее следует компания Porsche. Ее самые надежные моторы: M44 объемом от 2,5 до 2,7 литра и Flat Six объемом от 2,0 до 4,2 литра мощностью от 110 до 850 л.с. Оба имеют алюминиевую конструкцию и при должном ТО могут прослужить долгое время без поломок.
На третьем месте автопроизводитель Hyundai с 1,8-литровым агрегатом Nu и 1,4-1,6-литровым агрегатом Gamma. В первом случае двигатель выдает от 147 до 174 л.с., а во втором – от 99 до 201 л.с. Оба агрегата имеют алюминиевый блок цилиндров.
Производители самых надежных двигателей:
- Chrysler
- Porsche
- Hyundai
- Nissan
- Volvo
- Mercedes-Benz
- General Motors
- Ford
- Honda
- Toyota
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Источник: HotCars