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Эти компании выпускают самые надежные двигатели в мире

Эксперты HotCars перечислили 10 автопроизводителей с самыми выносливыми моторами

Какие компании выпускают самые надежные моторы для авто, выяснили эксперты портала HotCars. Лидером списка стала компания Chrysler, у которой есть как минимум два мотора с чугунным блоком, отличающихся очень высокой надежностью. Это 3,7-литровый Slant I6 мощностью 145 л.с. и 7,2-литровый 440 RB, выдающий от 225 до 390 л.с.

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Далее следует компания Porsche. Ее самые надежные моторы: M44 объемом от 2,5 до 2,7 литра и Flat Six объемом от 2,0 до 4,2 литра мощностью от 110 до 850 л.с. Оба имеют алюминиевую конструкцию и при должном ТО могут прослужить долгое время без поломок.

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На третьем месте автопроизводитель Hyundai с 1,8-литровым агрегатом Nu и 1,4-1,6-литровым агрегатом Gamma. В первом случае двигатель выдает от 147 до 174 л.с., а во втором – от 99 до 201 л.с. Оба агрегата имеют алюминиевый блок цилиндров.

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Производители самых надежных двигателей:

  • Chrysler
  • Porsche
  • Hyundai
  • Nissan
  • Volvo
  • Mercedes-Benz
  • General Motors
  • Ford
  • Honda
  • Toyota

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Источник: HotCars

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
20.09.2024
Фото:Unsplash
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