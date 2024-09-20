#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти компании выпускают самые надежные двигатели в мире
20 сентября
Эти компании выпускают самые надежные двигатели в мире
Эксперты HotCars перечислили 10...
100 лет московскому автобусу
20 сентября
100 лет московскому автобусу
Первый регулярный автобусный маршрут запустили...
Собираетесь на сервис? Вот какие проблемы вас ждут
20 сентября
Собираетесь на сервис? Вот какие проблемы вас ждут
Водителям рассказали, какие сложности их...

У КАМАЗов больше не будет обычного «Руководства по ремонту»

На КАМАЗе вместо обычного руководства по ремонту внедряют видеоинструкции

В НТЦ КАМАЗа разработали проект перехода от привычной документации по ремонту и обслуживанию грузовиков к инструкциям в формате видео. Первые видеоинструкции уже разместили на внутренних ресурсах автогиганта и запустили их тестирование. Со всеми задачами специалисты справились за три месяца. Экономический эффект проекта составил около 250 тысяч рублей.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«Идея проекта давно витала в воздухе, ведь как бы тщательно ни прорабатывалась документация в бумажном варианте, сейчас для изучения ремонта агрегатов активно используется видеоформат. Он лучше воспринимается и позволяет клиентам значительно сократить время на ознакомление с инструкцией, снизить число возникающих вопросов», – рассказал руководитель проекта, инженер-конструктор Антон Александров.
Первыми подготовлены видеоинструкции для четырех наиболее трудоемких операций – в частности, процесс разборки-сборки раздаточной коробки КАМАЗ-6522
Первыми подготовлены видеоинструкции для четырех наиболее трудоемких операций – в частности, процесс разборки-сборки раздаточной коробки КАМАЗ-6522

Документация в новом формате разрабатывается с применением трехмерных моделей деталей и узлов – таковые доступны для грузовиков всех трех поколений: К3, К4 и К5.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Многих мелких моделей пока не хватает, но команда проекта намерена увеличивать количество документов в новом формате. В приоритете – ремонтные операции, наиболее востребованные у клиентов КАМАЗа. Некоторые из них уже начали тестировать видеоинструкции от производителя и давать предложения по их улучшениям.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: КАМАЗ

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Ведомости/ТАСС, КАМАЗ
Количество просмотров 4
20.09.2024
Фото:Ведомости/ТАСС, КАМАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0