Работа инспекторов МАДИ в Внуково: меньше нарушителей, безопаснее подъезд

Водители стали реже оставлять авто под запрещающими знаками у аэропорта Внуково

Максим Ликсутов рассказал, что в январе-августе МАДИ выявила 11 тыс. случаев неправильной парковки возле аэропорта Внуково.

За восемь месяцев количество нарушений правил остановки и стоянки здесь сократилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Инспектор МАДИ патрулирует территорию у аэропорта Внуково

Водители оставляли авто под запрещающими остановку и стоянку знаками. Неправильно припаркованные машины мешали другим участникам дорожного движения и создавали аварийные ситуации. Все нарушители получили штраф — три тыс. рублей.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Инспекторы МАДИ ежедневно патрулируют территорию у аэропорта Внуково. Поэтому нарушителей ПДД здесь стало меньше. Это делает подъезд к аэропорту быстрее и безопаснее.

Мы стремимся максимально снизить аварийность на дорогах столицы в соответствии с поручением Мэра Москвы Сергея Собянина.

Сообщить о нарушении правил остановки и стоянки можно по номеру МАДИ: 8(495)540-76-56.

Ранее Максим Ликсутов рассказал, в период с января по август количество пассажиров в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово составило свыше 50 млн человек. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.