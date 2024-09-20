Работа инспекторов МАДИ в Внуково: меньше нарушителей, безопаснее подъезд
Максим Ликсутов рассказал, что в январе-августе МАДИ выявила 11 тыс. случаев неправильной парковки возле аэропорта Внуково.
За восемь месяцев количество нарушений правил остановки и стоянки здесь сократилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Водители оставляли авто под запрещающими остановку и стоянку знаками. Неправильно припаркованные машины мешали другим участникам дорожного движения и создавали аварийные ситуации. Все нарушители получили штраф — три тыс. рублей.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– Инспекторы МАДИ ежедневно патрулируют территорию у аэропорта Внуково. Поэтому нарушителей ПДД здесь стало меньше. Это делает подъезд к аэропорту быстрее и безопаснее.
Мы стремимся максимально снизить аварийность на дорогах столицы в соответствии с поручением Мэра Москвы Сергея Собянина.
Сообщить о нарушении правил остановки и стоянки можно по номеру МАДИ: 8(495)540-76-56.
Ранее Максим Ликсутов рассказал, в период с января по август количество пассажиров в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово составило свыше 50 млн человек. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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