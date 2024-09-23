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Названы самые дешевые новые модели Mazda

Mazda 3 и CX-5 стали самыми популярными моделями японского бренда в России

По параллельному импорту в Россию продолжают поставлять автомобили бренда Mazda. Самые доступные модели марки перечислил портал Autonews.ru.

Mazda 3
Mazda 3
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

Одним из самым доступных автомобилей является Mazda 3 по цене 3,35 млн рублей. Модель в версии Quality имеет богатое оснащение. Под капотом этого автомобиля 158-сильный ДВС на 2 литра.

Mazda 6 2023 г. в. обойдется уже дороже. За 3,7 млн рублей предложен вариант в комплектации Blue Sky Deluxe с таким же двигателем. Есть версии этой машины и с другими моторами мощностью до 231 л.с. В числе опций круговая камера обзора, цифровой щиток приборов, кожаный салон и парктроники по кругу.

Также авторы упомянули Mazda CX-5 в версии «Комфорт» со 155-сильным ДВС объемом 2 литра по цене 3,8 млн рублей. В РФ из Китая поставляется модификация с передним приводом.

В РФ в продаже есть также кросс Mazda CX-50 2024 г.в. за 4,3 млн рублей с таким же мотором и комплектации Leading. В числе опций этого авто климат-контроль на 2 зоны, круговая камера обзора, панорамная крыша.

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8,95 млн рублей стоит флагманский Mazda CX-90 2024 г.в. в версии Turbo S Premium Plus. Автомобиль оснащен 345-сильным мотором на 3,3 литра. Привод полный. У Mazda CX-90 3-рядный салон, 8-ступенчатый АКП.

Ранее «За рулем» перечислил автомобили, признанные лучшими по соотношению цены и качества.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Mazda
23.09.2024
Фото:Unsplash | Mazda
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