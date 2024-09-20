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Дождались: стала известна дата премьеры в России нового кроссовера премиум-класса

В России состоится официальная презентация премиального кроссовера Exlantix ET

Официальная презентация нового гибридного кроссовера Exlantix ET состоится 24 сентября текущего года. Об этом сообщили представители марки в России.

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245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

Exlantix ET представляет собой полноразмерный кроссовер длиной 4955 мм, шириной 1975 мм и размером колесной базы 3000 мм. По своим габаритам новинка немного больше BMW X5, и при этом меньше, чем электропаркетник Tesla Model X.

На текущий момент никакой подробной информации о технических характеристиках нет, как и о стоимости модели. Известно, что в планах Exlantix начать продажи в России седана ES, который, как и кроссовер ET, построен на платформе E0X.

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Напомним, информация об открытии в России дилерских центров в девяти городах появилась летом. Центры откроются в Москве, Петербурге, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Тюмени и Нижнем Новгороде. Exlantix – это премиальный бренд электрических и гибридных автомобилей, он входит в структуру автоконцерна Chery.

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Источник: пресс-служба Exlantix

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Светлана Тарасенко
Фото:Exlantix
Количество просмотров 3
20.09.2024
Фото:Exlantix
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