Легендарного «немца» со смешным пробегом выставили на продажу по удивительной цене

В продаже замечен BMW M5 E39 2000 года выпуска в редком цвете Dakar Yellow

На американском рынке автомобилей с пробегом появилась невероятная находка – BMW M5 E39 2000 года выпуска в редком цвете Dakar Yellow. Этот седан практически не видел дорог: на его одометре всего 633 мили (1019 километров), и он выглядит так, будто только что сошел с конвейера.

Первый владелец явно не был любителем быстрой езды, ограничиваясь, по всей видимости, только короткими поездками. Автомобиль сохранил аутентичную заводскую комплектацию, включая такие опции, как навигационная система, CD-чейнджер, аудиосистема с 14 динамиками, кожаная отделка Nappa, люк, двухзонный климат-контроль, электропривод передних сидений с памятью, и полный набор подушек безопасности.

Однако за свежесть и «капсульное» состояние придется заплатить немалую цену: дилер просит за этот M5 E39 ни много ни мало $280 000! Для сравнения, новый гибридный BMW M5 G90 стоит от $120 000.

Под капотом «эмки» находится легендарный 4,9-литровый атмосферный V8 S62 мощностью 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая коробка передач Getrag. Разгон до 100 км/ч заявлен в 5,1 секунды, но вряд ли этот седан когда-либо испытывали на максимальных скоростях.

Несмотря на высокую цену, спрос на оригинальные BMW M5 E39 без пробега в США растет. Год назад аналогичный седан красного цвета с 1000 километров пробега продали за $300 000. «Заряженные» BMW начала 2000-х годов с механической коробкой передач ценятся коллекционерами как редкие экземпляры, а их стоимость растет с каждым годом.

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Источник: Bill Jacobs BMW