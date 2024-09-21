Богато оснащенный корейский седан преодолел санкции и вернулся на российский рынок

На российском рынке стартовали продажи Genesis G80 по цене 13,7 млн рублей

Российский авторынок продолжает удивлять. Несмотря на санкции, премиальные бренды продолжают находить пути к отечественному покупателю. Недавно в Подмосковье стартовали продажи обновленного корейского седана Genesis G80 2024 года, цена которого составляет внушительные 13,7 млн рублей.

Genesis G80

Genesis G80 – это не просто автомобиль, а символ роскоши, технологичности и комфорта. Второе поколение седана получило ряд значимых изменений, которые делают его еще более привлекательным для требовательного покупателя.

Под капотом Genesis G80 скрывается 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 304 л.с., работающий в паре с автоматической коробкой передач и системой полного привода. Такая комбинация обеспечивает уверенное поведение на дороге в любых погодных условиях, а также динамичное ускорение.

Внешне седан стал еще более привлекательным благодаря обновленным элементам дизайна. Рестайлинговые бамперы, фирменная решетка радиатора G-Matrix и фары Micro Lens Array LED с динамическим приветственным освещением создают неповторимый образ, подчеркивающий премиальный статус модели. 19-дюймовые колеса завершают образ, придавая автомобилю спортивный и элегантный вид.

Интерьер Genesis G80

Особое внимание в салоне привлекает единый широкоформатный кластер, объединяющий приборную панель и центральный мультимедийный экран. Этот 27-дюймовый экран обеспечивает интуитивно понятное управление всеми функциями автомобиля. Дизайн центральной консоли также претерпел изменения: появились новые поворотные переключатели для управления трансмиссией и мультимедийной системой, а также обновленный блок климат-контроля.

Genesis G80 оснащен передовыми системами безопасности и помощи водителю. В список включены такие функции, как Highway Driving Assist 2 (система помощи при движении по шоссе), система предотвращения столкновений и многое другое.

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Источник: SpeedMe