Знаменитый японский кроссовер вернулся на российский рынок: дилеры озвучили цены

На российский рынок завезли кроссоверы Mitsubishi ASX по цене от 2,6 млн рублей

Российский рынок автомобилей переживает новую волну – после ухода официальных дилеров японской марки Mitsubishi, кроссовер ASX вернулся в страну по схеме параллельного импорта. За последний месяц предложение ASX на одном из крупнейших отечественных маркетплейсов выросло более чем в два раза.

Mitsubishi ASX

Самый доступный вариант ASX 2023 года выпуска предлагается компанией из Казани за 2,625 млн рублей. За эти деньги покупатель получает переднеприводный кроссовер с 2,0-литровым бензиновым мотором и вариатором. В оснащении машины медиасистема с крупным экраном, кондиционер, многофункциональное рулевое колесо, электростеклоподъемники и многое другое.

В Ставрополе аналогичная комплектация обойдется в 2,685 млн рублей, а в Санкт-Петербурге и Самаре цены на ASX стартуют от 2,75 млн рублей.

Если же вам нужен полноприводный вариант, то придется немного подождать: московская компания предлагает заказать такой ASX из ОАЭ за 2,9 млн рублей. Но если ждать не хочется, то полноприводный ASX из наличия продается в Шушарах за 3,3 млн рублей.

Интерьер Mitsubishi ASX

Максимальная цена, за которую можно купить ASX в России, составляет 4,2 млн рублей. За эту стоимость дилер из Краснодара предлагает кроссовер с полным приводом. Важно отметить, что все Mitsubishi ASX, представленные на российском рынке, оснащаются одним и тем же агрегатом – 150-сильным атмосферным мотором и вариатором. Большинство машин предлагаются в комплектации Instyle.

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Источник: Автоновости дня