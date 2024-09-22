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Знаменитый японский кроссовер вернулся на российский рынок: дилеры озвучили цены

На российский рынок завезли кроссоверы Mitsubishi ASX по цене от 2,6 млн рублей

Российский рынок автомобилей переживает новую волну – после ухода официальных дилеров японской марки Mitsubishi, кроссовер ASX вернулся в страну по схеме параллельного импорта. За последний месяц предложение ASX на одном из крупнейших отечественных маркетплейсов выросло более чем в два раза.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Самый доступный вариант ASX 2023 года выпуска предлагается компанией из Казани за 2,625 млн рублей. За эти деньги покупатель получает переднеприводный кроссовер с 2,0-литровым бензиновым мотором и вариатором. В оснащении машины медиасистема с крупным экраном, кондиционер, многофункциональное рулевое колесо, электростеклоподъемники и многое другое.

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В Ставрополе аналогичная комплектация обойдется в 2,685 млн рублей, а в Санкт-Петербурге и Самаре цены на ASX стартуют от 2,75 млн рублей.

Если же вам нужен полноприводный вариант, то придется немного подождать: московская компания предлагает заказать такой ASX из ОАЭ за 2,9 млн рублей. Но если ждать не хочется, то полноприводный ASX из наличия продается в Шушарах за 3,3 млн рублей.

Интерьер Mitsubishi ASX
Интерьер Mitsubishi ASX

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Максимальная цена, за которую можно купить ASX в России, составляет 4,2 млн рублей. За эту стоимость дилер из Краснодара предлагает кроссовер с полным приводом. Важно отметить, что все Mitsubishi ASX, представленные на российском рынке, оснащаются одним и тем же агрегатом – 150-сильным атмосферным мотором и вариатором. Большинство машин предлагаются в комплектации Instyle.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 2
22.09.2024
Фото:Mitsubishi
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Отзывы о Mitsubishi ASX ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mitsubishi ASX  2010
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.
Недостатки:
Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.
Комментарий:
Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.
+5