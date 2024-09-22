В России доработали дизельный двигатель, который будут ставить на УАЗ Патриот

2,0-литровый дизель Sollers оснастили системой подогрева картерных газов

Российский автопроизводитель Sollers активно работает над адаптацией своих моделей к суровым условиям эксплуатации, особенно в зимнее время. Одним из ключевых шагов стала модернизация 2,0-литрового дизельного двигателя, который в скором времени появится на популярных внедорожниках УАЗ Патриот, Пикап и Профи.

Первым автомобилем, получившим этот двигатель, стал небольшой грузовик Sollers Argo. В процессе испытаний оказалось, что при температурах ниже -25 градусов по Цельсию, дизельный двигатель начинал работать нестабильно. Чтобы решить эту проблему, инженеры Sollers разработали систему электроподогрева картерных газов.

Добавление электроподогрева картерных газов позволило обеспечить корректную работу двигателя даже при экстремально низких температурах. Это решение является значительным шагом в направлении повышения надежности и функциональности автомобилей Sollers в суровом климате.

В будущем, этот модернизированный 2,0-литровый дизель, развивающий мощность 130 л. с. и крутящий момент 288 Нм, станет доступен и для других моделей Sollers. Планируется, что он заменит устаревший бензиновый двигатель 2,7 литра и 5-ступенчатую механическую коробку передач на моделях УАЗ. Вместо них будет использоваться новая 6-ступенчатая механическая коробка передач, разработанная и локализованная в России.

В качестве дополнительного бонуса для владельцев уже проданных автомобилей Argo, выпущенных в 2022-2023 годах, компания Sollers предлагает бесплатную установку системы электроподогрева картерных газов. Для этого достаточно обратиться к официальному дилеру Sollers.

Не стоит забывать и о других моделях Sollers, на которые планируется установить этот новый 2,0-литровый турбодизель. В их число входят пикапы ST6, производство которых в ближайшее время будет перенесено в Ульяновск.

В дополнение к разработкам в области двигателестроения, Sollers также активно расширяет свою модельную линейку. На Дальнем Востоке завод Sollers перепрофилируется под производство автобусов, включая туристический A9 и междугородний SA6. В планах также выпуск больших школьных автобусов американского типа, что позволит удовлетворить растущий спрос на качественный транспорт в этой области.

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Источник: Грузовики и вообще