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В России доработали дизельный двигатель, который будут ставить на УАЗ Патриот

2,0-литровый дизель Sollers оснастили системой подогрева картерных газов

Российский автопроизводитель Sollers активно работает над адаптацией своих моделей к суровым условиям эксплуатации, особенно в зимнее время. Одним из ключевых шагов стала модернизация 2,0-литрового дизельного двигателя, который в скором времени появится на популярных внедорожниках УАЗ Патриот, Пикап и Профи.

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Первым автомобилем, получившим этот двигатель, стал небольшой грузовик Sollers Argo. В процессе испытаний оказалось, что при температурах ниже -25 градусов по Цельсию, дизельный двигатель начинал работать нестабильно. Чтобы решить эту проблему, инженеры Sollers разработали систему электроподогрева картерных газов.

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Добавление электроподогрева картерных газов позволило обеспечить корректную работу двигателя даже при экстремально низких температурах. Это решение является значительным шагом в направлении повышения надежности и функциональности автомобилей Sollers в суровом климате.

В будущем, этот модернизированный 2,0-литровый дизель, развивающий мощность 130 л. с. и крутящий момент 288 Нм, станет доступен и для других моделей Sollers. Планируется, что он заменит устаревший бензиновый двигатель 2,7 литра и 5-ступенчатую механическую коробку передач на моделях УАЗ. Вместо них будет использоваться новая 6-ступенчатая механическая коробка передач, разработанная и локализованная в России.

В качестве дополнительного бонуса для владельцев уже проданных автомобилей Argo, выпущенных в 2022-2023 годах, компания Sollers предлагает бесплатную установку системы электроподогрева картерных газов. Для этого достаточно обратиться к официальному дилеру Sollers.

Не стоит забывать и о других моделях Sollers, на которые планируется установить этот новый 2,0-литровый турбодизель. В их число входят пикапы ST6, производство которых в ближайшее время будет перенесено в Ульяновск.

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В дополнение к разработкам в области двигателестроения, Sollers также активно расширяет свою модельную линейку. На Дальнем Востоке завод Sollers перепрофилируется под производство автобусов, включая туристический A9 и междугородний SA6. В планах также выпуск больших школьных автобусов американского типа, что позволит удовлетворить растущий спрос на качественный транспорт в этой области.

Источник: Грузовики и вообще

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Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
22.09.2024
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о УАЗ Patriot ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+3