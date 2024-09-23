Назван новый канал ввоза европейских, японских и корейских машин

Таможня Приморья зафиксировала пятикратный рост ввоза авто из КНР с начала года

Жители России ввезли почти 6,5 тыс. легковых автомобилей в Приморье из Китая для личного пользования за восемь месяцев 2024 года. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщили в Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ).

«Шесть тысяч двести сорок два автомобиля, ввезенных физическими лицами для личного пользования, оформили уссурийские таможенники за восемь месяцев 2024 года. Это в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорится в сообщении ведомства.

В большинстве россияне завозили автомобили таких марок из Китая, как Changan, Chery и Geely. Почти половина из 1611 ввезенных в августе автомобилей (800 экз.) приходится на автомобили японских, корейских и европейских марок китайского производства. До настоящего времени таможенники фиксировали только единичные случаи их ввоза.

Отмечается, что в июле текущего года Федеральная таможенная служба зафиксировала семикратный рост в первом полугодии ввоза жителями РФ машин от китайского автопрома для личного пользования через Приморье, всего за шесть месяцев 2024 года таможенники оформили 3267 шт. такого транспорта.

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Источник: ria.ru