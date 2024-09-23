Президента автоконцерна обвиняют в крупных налоговых махинациях
Власти Италии наложили арест на финансы и активы на 75 млн евро (7,753 млрд рублей) главы автоконцерна Stellantis и производителя суперкаров Ferrari Джона Элканна. Такое решение вынес суд, сообщают зарубежные СМИ.
Аресту активов предшествовало расследование в отношении топ-менеджера, начатое в начале текущего года. Утверждается, что Элканн, а также его брат и сестра не уплатили налоги с активов, унаследованных от бабушки, Мареллы Караччиолло – супруги главы Fiat Джанни Аньелли.
По словам адвокатов Элканнов, арест на активы является частью процессуального процесса и не расценивается как какая-либо ответственность со стороны ответчиков. Защита Элканна настроена доказать его невиновность в части предъявленных обвинений.
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Источник: reuters.com