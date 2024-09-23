Эту категорию граждан освободят от транспортного налога

В России для инвалидов хотят отменить транспортный налог

В РФ для инвалидов хотят отменить транспортный налог. На рассмотрение ГД РФ находится законопроект об отмене транспортного налога на автомобили, которыми владеют граждане с ограниченными возможностями. По мнению автора инициативы, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, в данном случае автомобили выступают, среди прочего, техническим средством реабилитации.

Нилов заметил, что сейчас ставшие инвалидами граждане имеют право на получение транспортных средств по медпоказаниям. Так, при получения травмы на производстве россияне имеют право на получение автомобиля через социальный фонд. Также бывает, что инвалиды покупают машины по медицинским показаниям за свой счёт или за счёт благотворительной помощи.

«Необходимо предусмотреть льготу – освобождение этой категории инвалидов от транспортного налога, поскольку в данном случае для них ТС – это, прежде всего, техническое средство реабилитации. Разработана инициатива, направленная на предоставление на федеральном уровне такой меры поддержки всем инвалидам и детям-инвалидам, имеющим транспортные средства по медицинским показаниям», – отметил депутат.

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Источник: telegram-канал депутата ГД Ярослава Нилова