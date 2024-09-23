Лавочку прикроют: таксистам запретят поднимать цены во время катаклизмов

Депутат ГД Нилов объяснил необходимость запрета на рост цен в такси во время ЧС

В России необходимо бороться с экономически необоснованным повышением цен на пассажироперевозки в такси. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Этого можно добиться посредством запрета повышать стоимость поездки в такси во время чрезвычайных ситуаций или природных катаклизмов. Зачастую такое происходит на фоне скачка спроса из-за паники у людей, а таксисты этим пользуются.

«На рынке не должно быть злоупотреблений, манипуляций и завышения цен, поездки должны быть безопасными, а их стоимость экономически обоснованной», – констатирует парламентарий.

Закон о такси, вступивший в силу 1 сентября 2024 года, могут скорректировать в осеннюю сессию, депутаты всех фракций уже подготовили поправки. В числе предложений запретить необоснованное повышение цен во время чрезвычайных ситуаций и плохих погодных условий.

Напомним, в рамках закона водители такси обязаны получать маршрутный лист и проходить медосмотр и ТО. В экспертном сообществе отмечают, что новые меры уже отразились на стоимости услуг такси. В частности, во время повышенного спроса цены увеличиваются в три-пять раз. Депутаты от фракции ЛДПР призывают бороться с таким необоснованным повышением стоимости проезда в такси.

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Источник: iz.ru