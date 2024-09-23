#
МолнияНовый штрафГде сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Лишились денег и машин: в РФ выявили схему обмана покупателей автоподборщиком
23 сентября
Лишились денег и машин: в РФ выявили схему обмана покупателей автоподборщиком
Компания-посредник «Автоподберу» обманула...
Соболь NN 4x4 получил версию для сурового бездорожья!
23 сентября
Соболь NN 4x4 получил версию для сурового бездорожья!
ГК «СТТ» показала Соболь NN 4x4 с внедорожным...
Как оформить купленную иномарку, чтобы не платить повышенный утильсбор
23 сентября
Как оформить купленную иномарку, чтобы не платить повышенный утильсбор
Эксперт Кривомаз назвал россиянам законный...

Лавочку прикроют: таксистам запретят поднимать цены во время катаклизмов

Депутат ГД Нилов объяснил необходимость запрета на рост цен в такси во время ЧС

В России необходимо бороться с экономически необоснованным повышением цен на пассажироперевозки в такси. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Робот в сандалиях: в этом «китайце» сошлись скупость и технологии

Этого можно добиться посредством запрета повышать стоимость поездки в такси во время чрезвычайных ситуаций или природных катаклизмов. Зачастую такое происходит на фоне скачка спроса из-за паники у людей, а таксисты этим пользуются.

«На рынке не должно быть злоупотреблений, манипуляций и завышения цен, поездки должны быть безопасными, а их стоимость экономически обоснованной», – констатирует парламентарий.

Закон о такси, вступивший в силу 1 сентября 2024 года, могут скорректировать в осеннюю сессию, депутаты всех фракций уже подготовили поправки. В числе предложений запретить необоснованное повышение цен во время чрезвычайных ситуаций и плохих погодных условий.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Напомним, в рамках закона водители такси обязаны получать маршрутный лист и проходить медосмотр и ТО. В экспертном сообществе отмечают, что новые меры уже отразились на стоимости услуг такси. В частности, во время повышенного спроса цены увеличиваются в три-пять раз. Депутаты от фракции ЛДПР призывают бороться с таким необоснованным повышением стоимости проезда в такси.

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: iz.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
23.09.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0