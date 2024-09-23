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Вы просили – вас услышали: таксистам смягчат штраф за отсутствие этого документа

Госдума пересмотрит штрафы в отношении таксистов за отсутствие договора ОСГОП

Госдума РФ в осеннюю сессию пересмотрит штрафы таксистам за отсутствие договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Об этом сообщил председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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В ходе круглого стола по вопросам регулирования такси обсудили возможность введения краткосрочных полисов ОСГОП, по аналогии с ОСАГО. Дело в том, что работа в такси не является постоянной для определенной части автовладельцев, такая работа носит сезонный характер, или она является просто подработкой.

«В настоящее время мы рассматриваем возможность позволить таксистам приобретать полисы ОСГОП не на год, а на более короткий срок. С некоторыми компаниями, которые работают на этом рынке, договариваемся о возможности уменьшения этого срока. Возможно, месяц, может быть, даже и две недели», – подчеркнул Аксаков.

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Напомним, штраф за отсутствие ОСГОП для всех видов транспорта составляет от 40 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до одного миллиона рублей для юридических лиц.

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Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
23.09.2024
Фото:Unsplash
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