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С сентября большинство таксистов может потерять право на работу

Известия: 75% российских таксистов не оформили договоры ОСГОП

Как «За рулем» сообщал ранее, с 1 сентября все российские таксисты обязаны будут иметь действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Однако к настоящему моменту 75% работников сферы такси не оформили такие договоры.

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Об этом источник сообщает со ссылкой на письмо Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», направленного главе кабмина Михаилу Мишустину. Напомним, без действующего договора ОСГОП водитель не сможет получить разрешение на работу в качестве таксиста, то есть окажется в положении нелегального работника.

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Кроме того, в «серой зоне» окажутся самозанятые водители (то есть не работники таксопарков), так как инфраструктура для прохождения ежедневных медицинских и технических осмотров (сейчас они поводятся формально) практически отсутствует.

Словом, понять, как механизмы ОСГОП могут начать работать уже с начала осени, пока не представляется возможным. Минтранс предлагал отложить введение нормы, но Минфин и Центробанк отказались.

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Источник: Известия

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