С сентября большинство таксистов может потерять право на работу

Известия: 75% российских таксистов не оформили договоры ОСГОП

Как «За рулем» сообщал ранее, с 1 сентября все российские таксисты обязаны будут иметь действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Однако к настоящему моменту 75% работников сферы такси не оформили такие договоры.

Об этом источник сообщает со ссылкой на письмо Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», направленного главе кабмина Михаилу Мишустину. Напомним, без действующего договора ОСГОП водитель не сможет получить разрешение на работу в качестве таксиста, то есть окажется в положении нелегального работника.

Кроме того, в «серой зоне» окажутся самозанятые водители (то есть не работники таксопарков), так как инфраструктура для прохождения ежедневных медицинских и технических осмотров (сейчас они поводятся формально) практически отсутствует.

Словом, понять, как механизмы ОСГОП могут начать работать уже с начала осени, пока не представляется возможным. Минтранс предлагал отложить введение нормы, но Минфин и Центробанк отказались.

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Источник: Известия