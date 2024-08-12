С 1 сентября в России заработает новая норма в сфере перевозок — что ждет таксистов

Минфин и Центробанк отказались отсрочить сроки вступления ОСГОП на 2028 год

Минфин и Центробанк отказались переносить сроки вступления в силу обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика пассажиров (ОСГОП) для перевозчиков такси – новая норма заработает 1 сентября 2024 года. С такой просьбой ранее к властям обращались сами таксисты, указывая на риски для сферы перевозок.

Минтранс на этапе разработки законопроекта об ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика пассажиров) выступил с инициативой отложить вступление нормы до 2025 года. Отмечалось, что возникнет дополнительная финансовая нагрузка на хозяйствующие субъекты. Письмо с предложением об отсрочке направляли также председателю комитета ГД по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Отмечалось, что новая норма создаст ряд административных барьеров. В частности, до настоящего времени так и не решен вопрос со страхованием по ОСАГО. Дело в том, что полис ОСГОП оформляется минимум на год, но при этом нет регламента, регулирующего возврат взносов при досрочном расторжении договора. К тому же есть опасения относительно того, что стоимость документа будут рассчитывать по верхней планке тарифа: 5,4 тыс. рублей.

Согласно новым правилам, за отсутствие ОСГОП водителям такси грозят штрафы: для индивидуального предпринимателя или руководителя транспортной компании до 50 тыс. рублей, а для юрлиц – до 1 млн рублей. Кроме того, согласно российскому законодательству, могут аннулировать разрешение на работу в такси.

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Источник: РБК