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Этот проверенный кроссовер вернулся в Россию: известна цена

В РФ поступил в продажу новый кроссовер Skoda Karoq по цене от 3,5 млн рублей

Кроссовер Skoda Karoq, который до весны 2022 года производили на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде, продолжают поставлять в РФ по параллельным каналам. В автосалонах паркетник представлен по цене от 3,5 млн рублей в старшей комплектации Luxury Edition с богатым набором опций.

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Робот в сандалиях: в этом «китайце» сошлись скупость и технологии

Так, у Skoda Karoq есть панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль, а также датчик дождя и освещения.

К покупке предлагается Skoda Karoq 2024 года выпуска. Под капотом автомобиля бензиновый двигатель на 1,4 л мощностью 150 л.с.

Skoda Karoq
Skoda Karoq

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
23.09.2024
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Karoq ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Недостатки:
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
Комментарий:
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.
+6