Этот проверенный кроссовер вернулся в Россию: известна цена
Кроссовер Skoda Karoq, который до весны 2022 года производили на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде, продолжают поставлять в РФ по параллельным каналам. В автосалонах паркетник представлен по цене от 3,5 млн рублей в старшей комплектации Luxury Edition с богатым набором опций.
Так, у Skoda Karoq есть панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль, а также датчик дождя и освещения.
К покупке предлагается Skoda Karoq 2024 года выпуска. Под капотом автомобиля бензиновый двигатель на 1,4 л мощностью 150 л.с.
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Источник: Autonews.ru