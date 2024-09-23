Зарплаты выросли в 1,5 раза: в России остро не хватает водителей

«Ъ»: дефицит водителей-дальнобойщиков в РФ вырос на 50% в 2024 году

Дефицит водителей-дальнобойщиков в России по итогам января-августа 2024 года вырос. Относительно аналогичного периода 2023 года он увеличился на 50%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные hh.ru.

Спрос на водителей в январе-августе повысился на 58%, а претендентов на эту вакансию стало больше всего на 6%. Число вакансий водителей-дальнобойщиков превысило количество резюме соискателей в 2,3 раза, а уровень предлагаемых зарплат вырос в 1,5 раза. Медианная зарплата дальнобойщиков оказалась выше всех профессий логистической отрасли и составила 124 тыс. рублей.

Среди причин усиления нехватки водителей расширение парков автомобилей, а также замедления темпов роста предложения груза, пишет издание.

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Источник: Коммерсантъ