В Россию вернулся знакомый «американец» по цене Lada Vesta

В России появились в продаже новые Chevrolet Spark по цене от 1,64 млн рублей

Знакомый россиянам хэтчбек Chevrolet Spark продолжают завозить в страну по параллельному импорту. Цены на автомобиль сейчас стартуют от 1,64 млн рублей.

Chevrolet Spark

За эту сумму машину 2022 года выпуска за 3-7 недель может привезти под заказ компания из Владивостока, но рассчитывать в данном случае можно лишь на версию с 1,0-литровым 75-сильным двигателем и вариатором. Оснащение при этом довольно богатое: отделанный экокожей салон, мультируль, бортовой компьютер и так далее.

Интерьер Chevrolet Spark

Еще три новых хэтчбека продают из наличия в Тюмени и Воронеже за 1 699 000 и 1 780 000 рублей соответственно. Под капотом этих авто 85-сильный атмосферник объемом 1,3 литра и классический четырехступенчатый автомат.

Новая Lada Vesta стоит примерно столько же. Седан в «средней» комплектации Life’24 с вариатором продается за 1 677 900 рублей, а за машину в топовом исполнении Techno’24 с той же трансмиссией придется отдать минимум 1 865 900 рублей.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.

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Источник: Автоновости дня