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Mercedes-Benz запустил рекламную кампанию с...

Само совершенство: инновационные технологии автомобиля показали на видео

Mercedes-Benz запустил рекламную кампанию с Антонио Бандерасом и его дочерью

Люксовый автомобильный бренд Mercedes-Benz запустил рекламную кампанию с участием знаменитого голливудского актера Антонио Бандераса и его дочери Стеллы, посвященную инновационным возможностям E-Class.

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Робот в сандалиях: в этом «китайце» сошлись скупость и технологии

Сюжетная линия короткометражного фильма крутится вокруг Антонио Бандераса, который, управляя E-Class Стеллы, использует ее пин-код Mercedes me для доступа к персональным настройкам автомобиля. В течение дня Бандерас знакомится с удивительными моментами жизни своей дочери.

E-Class, оснащенный интеллектуальными цифровыми функциями, подстраивается под привычки водителя, наглядно демонстрируя, насколько глубоко автомобиль может интегрироваться в жизнь своего владельца. Причем технология не только адаптируется к любимым местам водителя, но и дает представление об их образе жизни, что приводит к моментам удивления и открытий для Бандераса.

«Управляя E-Class Стеллы, я чувствовал себя так, словно на один день окунулся в ее мир. Масштабы возможностей персонализации и взаимодействия с этим автомобилем поистине впечатляют. Я, как и Mercedes-Benz, глубоко убежден, что сегодня автомобиль должен быть больше, чем просто средство передвижения: он превращается в цифрового компаньона, личное пространство, в котором его владельцы могут чувствовать себя совершенно непринужденно», – делится своими эмоциями актер.

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Ключевой посыл новой глобальной кампании – демонстрация функционала E-Class как связи автовладельца с окружающей средой, причем она также затрагивает эмоциональную сторону взаимоотношений между отцом и дочерью сквозь призму семьи.

Источник: luxexpose.com

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Светлана Тарасенко
Фото:YouTube
24.09.2024
Фото:YouTube
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Отзывы о Mercedes-Benz E-класса ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mercedes-Benz E-класса  2015
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Одно слово - Мерседес! Роскошный, комфортный, качественный. Экономичный - V6 3,5 литра битурбо 330 лс и всего 11 л/100 км. При 5 секундах до 100. Всякие говнюки, на гольфах GTI, ожидают, что дедушка на своем 2х литровом дизеле будет коптить небо, а не тут то было! Моргают потом дальним вслед.
Недостатки:
Не найдено
Комментарий:
Е400 купе
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