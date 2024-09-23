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Дракон выходит на бездорожье – крутость этого внедорожника просто зашкаливает

На авторынок КНР выходит 1088-сильный внедорожник M-Hero по цене до ₽ 11,3 млн

Продажи внедорожника M-Hero (Dongfeng Warrior) с экстремальным тюнингом для езды в условиях непроходимого бездорожья стартуют завтра, 24 сентября, на китайском авторынке. Об этом пишут местные СМИ.

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Робот в сандалиях: в этом «китайце» сошлись скупость и технологии

Версия 917 Dragon Armor доступна для предзаказа по цене 768-868 тыс. юаней (по текущему курсу 10-11,3 млн рублей). Автомобиль в кузове желтого цвета оснащен силовыми бамперами и защитной дугой спереди.

Внедорожник выделяется оригинальным оформлением передней части кузова, которая придает ему впечатляющую крутизну. Спецверсия получила специальные шины, есть встроенная лебедка, экспедиционный багажник и крепление для шанцевого инструмента на боковине кузова. Создатели вдохновились образом китайского дракона.

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На выбор покупателей предложили два оформления салона: в морозно-белом и огненно-оранжевом цветах.

Совокупная мощность силового агрегата внедорожника – 1088 л.с., одного заряда батареи хватит, чтобы преодолеть 505 км. Для подзарядки тяговой батареи предусмотрен бензиновый турбомотор объемом 1,5 л мощностью 197 л.с.

M-Hero
M-Hero
M-Hero
M-Hero
M-Hero
M-Hero
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Источник: autohome.com.cn

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Светлана Тарасенко
Фото:Autohome
Количество просмотров 1
23.09.2024
Фото:Autohome
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