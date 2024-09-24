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На базе внедорожника Соболь NN 4x4 создали автодом!

Компания «Луидор» показала полноприводный Соболь NN 4x4 в модификации кемпер

На базе новейшего полноприводного Соболя NN 4x4 построили кемпер – такая модификация была показана на презентации в Крылатском в минувшую субботу 21 сентября. Кемпер подготовлен компанией «Луидор», которая специализируется на кузовных доработках газовской техники.

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Напомним, на той же презентации ГК «СТТ» показала туристические модификации нового полноприводного Соболя под названиями «Риф» и «Охотник». Но если первый предполагает лишь внедорожный обвес, второй – превращение грузовой части кузова в задний пассажирский отсек, то вариант от «Луидора» – это уже полноценный автодом.

Автодом стал одной из наиболее ярких премьер на презентации в Крылатском.
При взгляде сбоку через сдвижную дверь почти ничего не выдает суть этого авто.
Штатный второй ряд дополнился небольшим столиком.
Спальный отсек. Двое разместятся без проблем, трое – если не разбрасываться.
Холодильник, полезные емкости, выдвигающаяся на воздух газовая плитка и запас топлива для нее – задняя часть воплощает принцип «в тесноте, да не в обиде».
Комфортные сиденья с симпатичной обивкой, непременный люк, светлые приятные тона интерьера... Может, не слишком просторный кемпер, но лучше, чем из «буханки».

Источник: Автопоток

Фото: PhotoRodi

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
24.09.2024
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