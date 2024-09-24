На базе внедорожника Соболь NN 4x4 создали автодом!

Компания «Луидор» показала полноприводный Соболь NN 4x4 в модификации кемпер

На базе новейшего полноприводного Соболя NN 4x4 построили кемпер – такая модификация была показана на презентации в Крылатском в минувшую субботу 21 сентября. Кемпер подготовлен компанией «Луидор», которая специализируется на кузовных доработках газовской техники.

Напомним, на той же презентации ГК «СТТ» показала туристические модификации нового полноприводного Соболя под названиями «Риф» и «Охотник». Но если первый предполагает лишь внедорожный обвес, второй – превращение грузовой части кузова в задний пассажирский отсек, то вариант от «Луидора» – это уже полноценный автодом.

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Источник: Автопоток

Фото: PhotoRodi