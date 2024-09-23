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Соболь NN 4x4 — появилась версия для активного отдыха!

ГК «СТТ» показала «Охотника» — модификацию Соболя NN 4x4 для охоты и рыбалки

На прошедшей 21 сентября в Крылатском (Москва) презентации было показано несколько версий новейшей модели Горьковского автозавода, полноприводного Соболь NN 4x4. Одна из таких версий – это «Охотник».

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В отличие от показанного там же «Рифа», бамперы у «Охотника» не силовые, а стандартные, а вместо запаски на поворотном кронштейне за створками задка расположилась лестница, облегчающая доступ к багажнику на крыше, который в передней части снабжен планкой с LED-светом.

Но главные отличия «Охотника» – внутри. Стандартная перегородка между грузовым и пассажирским отсеками ликвидирована, а интерьер полностью пересмотрен под нужны охотников, рыбаков и любителей активного отдыха.

Из стандартного второго ряда из трех сидений осталось только два, а через образовавшийся проход можно попасть в заднюю часть салона, понизу «зашитую» листами рифленого алюминия и дополненную двумя «диванами» вдоль бортов. Над ними – пара аккуратных боксов для вещей. Комплектация дополнена топором и пилой, закрепленными на левой створке задка.

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Такие «Охотники», как и «Рифы», по конвейеру не пойдут. Источник, опубликовавший фотографии, сообщает, что оснащать таким образом полноприводные Соболи будут силами дилерской сети. Все доработки сертифицированы. Цены на «Охотник» пока неизвестны. Отметим, что стандартный грузопассажирский Соболь NN 4x4 стоит от 3,7 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автопоток

Фото: PhotoRodi

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
23.09.2024
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