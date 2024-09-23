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Эксперт перечислил 10 правил мойки мотора
23 сентября
Эксперт перечислил 10 правил мойки мотора
Эксперт Балашов объяснил, почему нельзя мыть...

Эксперт перечислил 10 правил мойки мотора

Эксперт Балашов объяснил, почему нельзя мыть еще не остывший двигатель авто

Неправильные действия на мойке могут стать причиной выхода из строя электронных систем автомобиля, а также проводов, шлангов и других элементов. Об этом рассказал директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов, он перечислил десять важных правил для мойки транспортного средства

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«Сначала обязательно нужно дождаться, чтобы двигатель полностью остыл. Категорически нельзя мыть горячий мотор. Это может привести к повреждению электроники, пластиковых деталей, а также к ожогам от горячей воды и пара. Затем надо закрыть предохранители, катушки зажигания, разъемы и другие чувствительные элементы. Для этого лучше использовать специальные чехлы или полиэтиленовую пленку. Выхлопную трубу также необходимо закрыть, чтобы вода не попала внутрь», – перечислил эксперт.

Обязательно во время процесса мойки нужно использовать только специализированное моющее средство для двигателей. Как правило, они выпускаются в виде концентрированных растворов, которые необходимо развести водой. Балашов рекомендует мыть мотор под средним давлением воды, так как при высоком могут отсоединиться провода, шланги и другие элементы, предупреждает эксперт.

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Ни в коем случае нельзя использовать пароструйную мойку – высокое давление и горячий пар могут повредить электронику, провода и шланги, а также спровоцировать появление коррозии металлических деталей, подчеркивает Балашов. Нельзя направлять струю воды на электронные блоки, разъемы и другие чувствительные элементы, иначе в результате повреждения возникнет короткое замыкание. Сушить двигатель лучше сжатым воздухом, в конце процедуры обязательно нужно убедиться, что в электронных блоках и разъемах не осталось воды, резюмировал Балашов.

Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
23.09.2024
Фото:Unsplash
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