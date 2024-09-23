Эксперт перечислил 10 правил мойки мотора

Эксперт Балашов объяснил, почему нельзя мыть еще не остывший двигатель авто

Неправильные действия на мойке могут стать причиной выхода из строя электронных систем автомобиля, а также проводов, шлангов и других элементов. Об этом рассказал директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов, он перечислил десять важных правил для мойки транспортного средства

«Сначала обязательно нужно дождаться, чтобы двигатель полностью остыл. Категорически нельзя мыть горячий мотор. Это может привести к повреждению электроники, пластиковых деталей, а также к ожогам от горячей воды и пара. Затем надо закрыть предохранители, катушки зажигания, разъемы и другие чувствительные элементы. Для этого лучше использовать специальные чехлы или полиэтиленовую пленку. Выхлопную трубу также необходимо закрыть, чтобы вода не попала внутрь», – перечислил эксперт.

Обязательно во время процесса мойки нужно использовать только специализированное моющее средство для двигателей. Как правило, они выпускаются в виде концентрированных растворов, которые необходимо развести водой. Балашов рекомендует мыть мотор под средним давлением воды, так как при высоком могут отсоединиться провода, шланги и другие элементы, предупреждает эксперт.

Ни в коем случае нельзя использовать пароструйную мойку – высокое давление и горячий пар могут повредить электронику, провода и шланги, а также спровоцировать появление коррозии металлических деталей, подчеркивает Балашов. Нельзя направлять струю воды на электронные блоки, разъемы и другие чувствительные элементы, иначе в результате повреждения возникнет короткое замыкание. Сушить двигатель лучше сжатым воздухом, в конце процедуры обязательно нужно убедиться, что в электронных блоках и разъемах не осталось воды, резюмировал Балашов.

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Источник: gazeta.ru