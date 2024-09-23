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Будущим водителям могут запретить сдавать экзамен по вождению на машине этой марки

Жительнице США отказали в выдаче прав, потому что она сдавала экзамен на Tesla

Американке, сдавшей экзамен по вождению на электрокаре Tesla Model Y, отказали в выдаче водительского удостоверения из-за того, что она якобы воспользовалась системой Full-Self Driving – речь идет об автопилоте Tesla. Отец девушки рассказал СМИ, что на их семейном электрокаре не установлена такая система.

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Примечательно, что изначально девушке сказали, что она сдала экзамен, но, когда на следующий день она пришла за удостоверением, ей объявили об аннулировании итогов экзамена. По словам представителя автошколы, во время тестов курсантка прибегла к помощи электронных ассистентов. После того как ему объяснили, что эта Model Y не оснащена системой FSD, экзаменатор привел другой аргумент с нажатием на педаль тормоза. По его словам, вместо девушки-водителя тормозила электроника, хотя Model Y замедлялась за счет системы рекуперации.

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Еще одним аргументом стало заявление, что девушка не получит удостоверение, потому что у экзаменаторов нет уверенности, что она сможет управлять машинами других марок, кроме Tesla. В конечном итоге недоразумение уладили, но местные СМИ пишут, что этот прецедент может стать причиной изменений в регламенте тестирования.

Источник: teslarati.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
23.09.2024
Фото:Unsplash
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