«Кот в мешке»: как не нарваться на некачественный б/у автомобиль

Эксперт Малышева назвала признаки машины с пробегом, с которой будут проблемы

Нарушение геометрии кузова, плохая покраска кузова, наличие сколов, а также неисправная работа одной из систем являются наглядными признаками проблемного автомобиля с пробегом. От такой покупки лучше отказаться, рассказала представитель компании-поставщика автомобилей MD Cars Татьяна Малышева.

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Она предупреждает, что даже новый автомобиль, выставленный на продажу в автосалоне, может не соответствовать стопроцентной гарантии, что у него нет каких-либо неисправностей.

«Случается, что конкретная модель транспортного средства изначально была сконструирована неудачно в угоду экономии и снижения затрат на производство», – предупреждает эксперт.

При проверке машины с пробегом следует самым тщательным образом обратить внимание на детали. Различные притертости и мелкие царапины на кузове автомобиля, а также наличие коррозии должны насторожить покупателя. Если накладка педалей затертая, нужно обязательно проверить тормозные диски – они могут быть сильно деформированы и изношены.

Также должны насторожить заметный переход цветов на кузове и толстый слой краски – обычно за ним прячут глубокие царапины и последствия ДТП.

Следы антифриза или моторного масла под капотом свидетельствуют о технической проблеме, это могут быть трещина на шланге или радиаторе, подчеркивает Малышева. Если у машины маленький пробег, это тоже подозрительно.

«Если продавец пытается скрыть реальный пробег, степень изношенности основных агрегатов может оказаться для нового владельца причиной серьезных финансовых вложений в будущем», – констатирует специалист.

Нужно также обратить внимание на маркировку стекол, прилегание подкрылков и панель приборов, советует Малышева. Горящие индикаторы укажут на имеющиеся ошибки в одной из автомобильных систем, а мелкие несоответствия – на историю ремонта, резюмировала эксперт.

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Источник: lenta.ru