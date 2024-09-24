Эксперт объяснил, почему в переименовании машин из КНР для россиян нет минусов

Автоэксперт Шапарин: Российский авторынок китайцы относят к особой категории

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что российский авторынок китайские автопроизводители относят к особой категории под названием «продавать хотим, присутствовать – нет». По его мнению, все концерны будут пытаться скрываться под какими-то новыми наименованиями.

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Шапарин считает, что в переименовании машин из КНР для россиян нет минусов, так как и сами оригинальные китайские бренды в их глазах не имели ранее ценности и позитивных коннотаций. При этом у китайцев появляется все больше новых автомобильных брендов.

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Источник: «Газета.ru»