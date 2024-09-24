Эксперт объяснил, почему в переименовании машин из КНР для россиян нет минусов
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что российский авторынок китайские автопроизводители относят к особой категории под названием «продавать хотим, присутствовать – нет». По его мнению, все концерны будут пытаться скрываться под какими-то новыми наименованиями.
Почитать еще: Я не плачу штрафы — и что вы мне сделаете?
Шапарин считает, что в переименовании машин из КНР для россиян нет минусов, так как и сами оригинальные китайские бренды в их глазах не имели ранее ценности и позитивных коннотаций. При этом у китайцев появляется все больше новых автомобильных брендов.
Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.
Источник: «Газета.ru»