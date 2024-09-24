Рассекречен интерьер нового флагманского кроссовера

В Сети показали фото салона нового 7-местного кроссовера Chery Tiggo 9 для РФ

Бренд Chery презентовал интерьер нового семиместного кроссовера Tiggo 9, новинка позиционируется как автомобиль для большой семьи. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

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«Характерные линии на дверных панелях элегантно вытянуты, словно шелковые нити, и демонстрируют благородный темперамент автомобиля. Элегантная текстурированная под дерево планка на передней панели добавляет изящества в интерьер автомобиля, наполняя каждый сантиметр пространства теплом и спокойствием», – рассказали в пресс-службе.

Сиденья кроссовера выполнены из натуральной кожи с перфорацией для лучшей воздухопроницаемости и комфорта. Кресло водителя оборудовано электрорегулировками в восьми направления, память сиденья обеспечит комфортную посадку, а опция массажа снимет нагрузку с мышц во время длительных поездок.

Мультимедийная система Tiggo 9 состоит из «парящего» экрана приборной панели диагональю 10.3 дюйма и основного экрана диагональю 15.6 дюйма. Отмечается, что каждый элемент интерьера кроссовера олицетворяет новый уровень качества, комфорта и новаций.

Интерьер Chery Tiggo 9

Тщательно проработанные детали дизайна интерьера нового Tiggo 9 сохранили акцент на технологичности, комфорте и безопасности – на эти ключевые аспекты обращают внимание семейные клиенты при покупке автомобиля, подчеркнули в Chery.

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Источник: пресс-служба Chery