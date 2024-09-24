«Въезжаем» в зиму: как не попасть в ДТП из-за пешеходов-призраков и других рисков

Эксперты поделились с автовладельцами советами, как избежать аварии в межсезонье

Наступление осеннего периода означает для автовладельцев смену стиля управления транспортным средством. И дело не только в предельной внимательности, но и в безопасности, потому что в это время года пешеходы становятся «невидимыми» призраками. Эксперты поделились некоторыми советами о том, к чему стоит готовиться в межсезонье.

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«Не все водители успевают адаптироваться к осеннему сезону, к быстрым сумеркам и к более оживлённому движению после расслабленного лета. Пешеходы далеко не всегда пользуются светоотражающими элементами на одежде, пренебрегают правилами дорожного движения и не боятся перебегать дорогу вне зебры», – предупреждают эксперты.

В дождливую погоду и с первыми заморозками даже самое ровное дорожное покрытие не дает полного сцепления с шинами автомобиля. Поэтому, чтобы избежать риска ДТП, не стоит ездить на большой скорости.

«Дождь снижает видимость на дороге, но самое неприятное – его первые минуты. Даже на идеальном покрытии есть слой пыли и песка, который с первыми каплями дождя превращается в незаметный слой грязи и мешает сцеплению колес с поверхностью», предупреждают эксперты.

Особенно осторожно нужно маневрировать на поворотах, ведь даже небольшой скользкий участок может спровоцировать аварию.

«Время запастись омывайкой, проверить дворники и не забывать протирать фары. Темнеть будет все раньше, а светать – позже, поэтому большая часть дороги будет приходиться на темное время суток», – советуют эксперты.

Еще осенний период требует соблюдения дистанции, а также использования только исправного автомобиля. Поэтому не стоит пренебрегать своевременным визитом на СТО, чтобы убедиться в надежности тормозной системы, корректном функционале аккумулятора и генератора. Кроме того, следует проверить состояние протектора и давление в шинах, а также заменить все жидкости и фильтры.

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Источник: rg.ru