Выяснилось, почему женщины водят намного аккуратнее мужчин

Эксперты поставили точку в вопросе, кто чаще нарушает ПДД — мужчины или женщины

Мужчины-водители в три раза чаще нарушают правила дорожного движения и в два раза чаще садятся за руль в нетрезвом виде. К такому выводу пришли аналитики Высшей школы экономики в ходе проведенного исследования.

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Проанализировав 160 тысяч судебных решений за период с 2010 по 2022 годы, они выяснили, что в 90% случаев именно мужчины становились фигурантами уголовных дел, связанных с транспортными средствами.

По мнению исследователей, мужчины ездят на высоких скоростях и используют агрессивный стиль вождения. Также они, в среднем, проезжают расстояние на 26% больше, чем женщины.

Отмечается, что среди осужденных женщин было всего 10%. Авторы исследования выразили мнение, что такая разница объясняется особенностями социализации мужчин и женщин, социально-экономическими факторами, а также региональными культурными различиями.

В частности, в Приморье, Москве и Петербурге женщины намного реже мужчин попадают в ДТП, чем в среднем по России. Причем в регионах Северного Кавказа и на Чукотке такой разрыв может доходить до 6-10 или даже 20 раз, резюмируют аналитики.

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Источник: aif.ru