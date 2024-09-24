Цена этого мощного премиального кроссовера снизилась более чем на полмиллиона

Гибридный кроссовер Wey 05 в сентябре подешевел в России на 600 тыс. рублей

Компания Great Wall уменьшила стоимость премиального гибридного кроссовера Wey 05 на 600 тыс. рублей – до 5,9 млн рублей. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой на базе 2,0-литрового мотора. Колеса приводят в движение два электродвигателя, за счет этого реализован полный привод.

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Общая мощность равна 421 л.с. Размеры автомобиля 4870×1960×1690 мм при колесной базе 2910 мм.

Wey 05 предлагается в России единственной комплектации Premium, включающей панорамную крышу с люком, полный набор «теплых опций», медиасистему с экраном диагональю 14,6 дюйма и прочее.

Wey 05

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Источник: «Автоновости дня»