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Цена этого мощного премиального кроссовера снизилась более чем на полмиллиона

Гибридный кроссовер Wey 05 в сентябре подешевел в России на 600 тыс. рублей

Компания Great Wall уменьшила стоимость премиального гибридного кроссовера Wey 05 на 600 тыс. рублей – до 5,9 млн рублей. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой на базе 2,0-литрового мотора. Колеса приводят в движение два электродвигателя, за счет этого реализован полный привод.

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Общая мощность равна 421 л.с. Размеры автомобиля 4870×1960×1690 мм при колесной базе 2910 мм.

Wey 05 предлагается в России единственной комплектации Premium, включающей панорамную крышу с люком, полный набор «теплых опций», медиасистему с экраном диагональю 14,6 дюйма и прочее.

Wey 05
Wey 05

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Wey
Количество просмотров 1
24.09.2024
Фото:Wey
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