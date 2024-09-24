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Названы страны с самым большим объемом импорта китайских автомобилей

Россия стала лидером по импорту китайских автомобилей

Китайское издание СarNewsChina сообщает о росте экспорта машин из КНР. С января по август текущего года автопроизводители из Китая продали за границу 4,09 млн своих авто, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Главным рынком для машин из Китая сейчас является РФ: за указанный период в страну ввезли 705 514 авто китайского производства. В 2022 году Китай экспортировал в Россию 160 тыс. машин.

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Следующим по объему за Россией рынком сбыта для китайских авто стала Мексика с 323 540 ввезенными в страну машинами. На третьем месте ОАЭ, куда китайские автопроизводители отправили 203 048 своих машин.

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В ТОП-10 стран по объему ввоза автомобилей из КНР вошли Бразилия, Бельгия, Саудовская Аравия, Великобритания, а также Австралия, Филиппины и Турция.

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Источник: CarNewsChina

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
24.09.2024
Фото:Depositphotos
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