В Смоленске автомобиль влетел в остановку с людьми
В Смоленске автомобиль въехал в остановку с людьми, пострадали четыре человека
В Смоленске на улице Кирова 23 сентября в 15:35 произошло ДТП. Уточняется, что 22-летний водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением, выехал на встречку и наехал на людей, которые находились на остановке общественного транспорта.
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Травмы получили четыре человека в возрасте от 17 до 42 лет.
Полиция работает на месте инцидента, все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Источник: УМВД по Смоленской области
Фото:МВД Медиа
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24.09.2024
Фото:МВД Медиа
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