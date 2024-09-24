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В Смоленске автомобиль влетел в остановку с людьми

В Смоленске автомобиль въехал в остановку с людьми, пострадали четыре человека

В Смоленске на улице Кирова 23 сентября в 15:35 произошло ДТП. Уточняется, что 22-летний водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением, выехал на встречку и наехал на людей, которые находились на остановке общественного транспорта.

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Травмы получили четыре человека в возрасте от 17 до 42 лет.

Полиция работает на месте инцидента, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Источник: УМВД по Смоленской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
24.09.2024
Фото:МВД Медиа
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