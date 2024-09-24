В Башкирии авария с тремя автомобилями унесла жизнь одного человека
Массовое ДТП произошло в Белорецком районе Башкирии: столкнулись три автомобиля, один человек погиб и двое пострадали. Уточняется, что участниками аварии стали автомобили Chevrolet Lacetti, Lada Largus и Nissan Almera. Столкновение машин произошло на трассе Уфа-Инзер-Белорецк, у деревни Бердагулово.
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Пожарные отключили аккумуляторы авто. В результате аварии медики госпитализировали мужчину 1985 г.р. и женщину 1969 г.р. Мужчина 1978 г.р. скончался от полученных травм.
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Источник: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС