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В Башкирии авария с тремя автомобилями унесла жизнь одного человека

На трассе Уфа-Инзер-Белорецк в массовом ДТП погиб один и пострадали два человека

Массовое ДТП произошло в Белорецком районе Башкирии: столкнулись три автомобиля, один человек погиб и двое пострадали. Уточняется, что участниками аварии стали автомобили Chevrolet Lacetti, Lada Largus и Nissan Almera. Столкновение машин произошло на трассе Уфа-Инзер-Белорецк, у деревни Бердагулово.

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Пожарные отключили аккумуляторы авто. В результате аварии медики госпитализировали мужчину 1985 г.р. и женщину 1969 г.р. Мужчина 1978 г.р. скончался от полученных травм.

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Источник: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

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Ушакова Ирина
Фото:Telegram | Госкомитет РБ по ЧС
24.09.2024
Фото:Telegram | Госкомитет РБ по ЧС
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