Не бита, не крашена: почему при покупке машины с пробегом нужен автоподборщик

Эксперт Балабас рассказал, как выбрать хороший автомобиль на вторичном рынке

Никогда не выбирайте машину не по средствам и не гонитесь за полным приводом, турбомотором и АКП. Таким советом поделился автоэксперт Евгений Балабас. Цена – это первое, на что стоит обратить внимание, подчеркивает эксперт.

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«Поэтому если хочется привлекать специалистов – не ищите машины по среднерыночной цене, и тем более по низу рынка для выбранной модели и возрастного периода. Ищите на 100-300 тысяч дороже. Они продаются дольше более дешевых и не улетают за один день – будет время все изучить без спешки и съездить в сервис. Вдобавок среди этих машин чаще попадаются ухоженные экземпляры от первого владельца, и переплата при покупке вернется впоследствии меньшим количеством проблем в дальнейшем владении», – объясняет эксперт.

При отсутствии достаточных технических знаний можно воспользоваться услугами автоподборщиков, они оценят состояние машины и укажут на различные нюансы, подчеркивает Балабас.

«Второй вариант – приобрести автомобиль у крупных агрегаторов подержанных машин, работающих при ведущих мультибрендовых автоцентрах. Они проводят базовую диагностику принимаемых в трейд-ин машин (в отличие от автоподборщиков – на подъемнике!) и продают либо полностью исправные авто, либо с прилагаемым списком рекомендованных работ по итогам диагностики. Плюс дают какую-то минимальную гарантию», – рекомендует специалист.

При выборе автомобиля нужно учесть, во сколько обойдется его содержание, выбирать машину не по средствам не стоит. Если хватит средств, то стоит присмотреться к Renault Duster возрастом 5-7 лет. Volkswagen Touareg 2010 года разорит вас, констатирует Балабас. Чем машина проще в техническом плане, тем меньше будет с ней проблем, убежден эксперт.

«Не гонитесь за полным приводом – трем четвертям автовладельцев он в повседневной жизни совершенно не нужен. А автомобиль 4х4 заметно дороже такой же модели в моноприводной модификации и имеет ряд «лишних» узлов, способных выходить из строя и требовать дорогостоящего ремонта», объясняет эксперт.

Не гонитесь за турбомоторами, так как атмосферники проще и дешевле в ремонте. Избегайте бензиновых моторов с прямым впрыском и дизельных двигателей. Не пренебрегайте машинами с МКП – они очень надежные, а на замену сцепления не потребуется много денег, подытожил Балабас.

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Источник: transport-news.ru