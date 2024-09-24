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Тюремный срок за автоподставу – до семи лет!

В Госдуме планируют ввести уголовное наказание за умышленные ДТП

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий введение отдельного наказания за дорожно-транспортные происшествия, совершенные умышленно, с целью вымогательства. Бороться с автоподставами предлагает глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов от фракции ЛДПР Ярослав Нилов – именно он подготовил соответствующий законопроект к внесению в Думу.

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Авторы проекта считают, что в стране «вновь получил новый виток развития криминал на дорогах», а действующее законодательство «не содержит правовой конкретики», которая бы как-то ограничивала и карала действия автомошенников. Статья 159 УК РФ («Мошенничество») недостаточна, ибо автоподстава – это еще и вымогательства, угрозы, нарушение ПДД, повреждения автомобилей...

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Поэтому депутаты предлагают внести в УК поправки, чтобы за умышленное ДТП в целях вымогательства можно было давать срок до 4 лет, а если инцидент спровоцировала группа лиц по сговору или с причинением тяжкого вреда здоровью – до 7 лет.

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Привлеченные источником эксперты полагают, что будет довольно сложно прописать связанные с автоподставами определения, а также критерии правонарушений. Возможно, нас ждет столь же долгая история, как с опасной ездой (рассматривавшейся с 2016 года), но заметим, что даже такие эпопеи иногда имеют вполне конкретный исход.

Источник: Известия

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Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / jcomp
24.09.2024
Фото:freepik / jcomp
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