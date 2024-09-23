Опасное вождение – штраф 5 тысяч рублей и лишение до трех месяцев!

Комитет Госдумы одобрил введение штрафа 5 тысяч рублей за опасное вождение

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафов за опасное вождение. Первично такое нарушение будет караться штрафом в размере до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение предлагается лишать водителя прав на управление транспортным средством на срок от одного до трех месяцев.

Комитет вынес заключение по законопроекту, согласно которому депутатам Госдумы рекомендовано принять документ в первом чтении. Напомним, в июне стало известно, что законопроект по опасному вождению внесут в Думу, еще раньше законопроект поддержало правительство РФ – с учетом доработок. В мае «За рулем» отмечал, что к штрафам за опасную езду все еще много вопросов.

Предполагается, что в результате принятия закона соответствующие изменения будут внесены в КоАП РФ. Под опасным вождением подразумеваются:

игнорирование законного требования уступить дорогу

маневры в условиях плотного потока

несоблюдение дистанции и бокового интервала

резкое торможение (кроме предотвращения ДТП)

препятствование обгону.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС