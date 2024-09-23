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Опасное вождение – штраф 5 тысяч рублей и лишение до трех месяцев!

Комитет Госдумы одобрил введение штрафа 5 тысяч рублей за опасное вождение

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафов за опасное вождение. Первично такое нарушение будет караться штрафом в размере до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение предлагается лишать водителя прав на управление транспортным средством на срок от одного до трех месяцев.

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Комитет вынес заключение по законопроекту, согласно которому депутатам Госдумы рекомендовано принять документ в первом чтении. Напомним, в июне стало известно, что законопроект по опасному вождению внесут в Думу, еще раньше законопроект поддержало правительство РФ – с учетом доработок. В мае «За рулем» отмечал, что к штрафам за опасную езду все еще много вопросов.

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Предполагается, что в результате принятия закона соответствующие изменения будут внесены в КоАП РФ. Под опасным вождением подразумеваются:

  • игнорирование законного требования уступить дорогу
  • маневры в условиях плотного потока
  • несоблюдение дистанции и бокового интервала
  • резкое торможение (кроме предотвращения ДТП)
  • препятствование обгону.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС

23 сентября
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Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
23.09.2024
Фото:Depositphotos
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