За опасную езду собираются штрафовать на 5 тысяч рублей

Максим Кадаков, «За рулем»: Со штрафом за опасную езду все еще много вопросов

Тянущаяся с 2016 года история с введением штрафа за опасную езду получила очередное продолжение. Станет ли оно действенной подвижкой к воплощению этой меры в реальность – пока вопрос. Но суть в следующем: правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона о введении административки за опасное вождение.

Напомним, законопроект выдвинут депутатами ЛДПР, и он предполагает изменение в КоАП, где будет прописан штраф за опасную езду от 3 до 5 тысяч рублей. Повторное нарушение – лишение прав 1-3 месяца. Стоит отметить, что изначально санкции в проекте были жестче.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– В отзыве есть интересная сентенция: «необходимо учитывать, что реализация положений законопроекта не должна привести к увеличению штатной численности [сотрудников ГИБДД] и выделению дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета заинтересованным федеральным органам исполнительной власти».

То есть, либо отлавливать отморозков теми силами, что есть, либо перекладывать эту задачу на камеры. Очень удобно: выписала камера штраф – оплачивай. А будет ли видеозапись нарушения?

Конечно, наказывать за опасную езду надо. Но вопросов по-прежнему много. Стартовал со светофора гораздо резче других – это уже опасно? Проходишь поворот с разрешенной скоростью, но с визгом шин – это уже агрессивно? И так далее. Пока нет никаких объективных критериев опасной езды – исключительно субъективные.

Напомним, в феврале 2024 года издание «За рулем» проводило опрос читателей, и 79% водителей сочли, что для успешного введения штрафа за опасную езду само определение этого термина надо сделать более четким.

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Источник: Максим Кадаков