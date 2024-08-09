Стало известно, когда в России будут штрафовать за опасное вождение

Госдума рассмотрит законопроект об опасном вождении осенью 2024 года

Под опасным вождением подразумеваются такие действия, как игнорирование требований уступить дорогу при наличии преимущественного права, маневры в условиях плотного потока, несоблюдение дистанции и бокового интервала, а также резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения ДТП, и препятствование обгону.

Первоначальное нарушение будет караться штрафом от 3 до 5 тысяч рублей, а за повторное водителя могут лишить прав на срок до трех месяцев.

Автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, отметил, что закон имеет высокие шансы на принятие и вступление в силу в следующем году.

В настоящее время в правилах дорожного движения нет санкций за опасное вождение, что создает правовой пробел, поскольку случаи таких нарушений в стране происходят довольно часто. Ко второму чтению законопроекта будут уточнены полномочия ГАИ и судов по применению наказаний. В частности, еще предстоит решить вопрос о том, кто будет выписывать штрафы — Госавтоинспекция или судебные органы.

Эксперты указывают на существующие до сих пор неясности в определении понятия «опасное вождение». Это может создать предпосылки для возможных злоупотреблений, поскольку досконально описать все тонкости этот термин не может.

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Источник: «Известия»