Sportcar Racing Team – победители в классе GT4 Cup и GT3 чемпионата Сбер Первый GT Cup в сезоне 2024!

на правах рекламы

В минувшие выходные на автодроме Moscow Raceway состоялась финальная гонка чемпионата Сбер Первый GT Cup, в которой Sportcar Racing Team приняла участие при поддержке бренда высокотехнологичных масел ROLF.

Парк команды пополнился новым автомобилем – Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR, за рулем которого на финале выступил Виталий Ларионов. Пилот блестяще провел обе очные гонки и финишировал первым.

Другой пилот Sportcar Racing Team на Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport, задачей которого была победа в чемпионате по итогам сезона, дважды финишировал третьим. Однако набранные за все пять гоночных этапов очки обеспечили пилоту звание чемпиона в классе GT4 Cup. Эта победа стала результатом напряженной работы, стратегического подхода и безупречного мастерства.

На протяжении всего сезона чемпионата Сбер Первый GT Cup пилоты Sportcar Racing Team демонстрировали невероятную волю к победе и профессионализм, а команда обеспечила безупречную техническую поддержку и подготовку автомобилей в рамках сезона.

Также стоит отметить, что пилот Андрей Пономарев, который ранее стартовал на автомобиле Porsche 911 GT3, стал победителем в классе GT3, добавив еще одну награду в копилку нашей команды.

А победа Sportcar Racing Team в командном зачете ещё раз подчеркнула высокий уровень работы и сплоченности всего коллектива.

Реклама|АО "СИНТЕК ГРУПП", ИНН 4025458167|erid F7NfYUJCUneLuWtCPp2W