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Пять «серых» китайских брендов объединят под одним легальным брендом

Машины Zeekr, Radar, Lynk &amp; Co, Lotus и LEVC будут продавать под маркой NordCross

Ныне поставляющиеся в Россию по «серым» каналам электромобили и гибриды марок Zeekr, Radar, Lynk & Co, Lotus и LEVC будут продаваться в России под брендом NordCross. Об этом источник пишет со ссылкой на данные, содержащиеся в базе Роспатента.

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Заметим, все упомянутые марки являются суббрендами Geely, которая недавно запустила в России бренд Knewstar с точной копией Geely Tugella, но под новым именем. Новый фокус с применением так называемого «маскировочного» бренда решено провернуть с марками, которые в РФ набирают популярность, но продаются «в серую».

Теперь новейший Zeekr 7X может оказаться в РФ легально – правда, как NordCross
Теперь новейший Zeekr 7X может оказаться в РФ легально – правда, как NordCross
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Как пишет источник, логотип NordCross стилистически отсылает и к Geely, и к недавно запущенному Knewstar. А юрлицо Knewstar дистрибутирует в России модельный ряд торговой марки BelGee, которой владеет белорусское СП Geely и «БелАЗа»... Итак, вот какие доменные имена в сочетании с брендом NordCross зарегистрированы в «Едином реестре» Минцифры:

  • Nordcross-Zeekr – самые популярные в РФ электрокары и гибриды, которые сейчас везут «в серую»;
  • Nordcross-Lynkco – популярные молодежные кроссоверы, тоже ввозятся в РФ по альтернативным схемам;
  • Nordcross-Radar – дочерняя компания Geely Pickup Automobile Sales, специализирующаяся на электропикапах;
  • Nordcross-Lotus – китайский Lotus Cars, ранее бывший британской маркой; в гамме есть 900-сильный электрический гиперкроссовер Lotus Eletre;
  • Nordcross-Levc – премиальные минивэны «дочки» Geely – London Electric Vehicle Company (LEVC)

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Как минимум один явный плюс из объединения всей россыпи брендов в единую легальную для России марку уже просматривается: Geely могла отключить «серые» Zeekr, поставленные в Россию. А теперь будет способ купить такую машину совершенно легально – правда, не как Zeekr, прямо связанный с Geely, а как некий NordCross...

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Источник: No Limits

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
26.09.2024
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