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Китайский Zeekr заблокирует свои авто за пределами страны. Боимся или не очень?

Во ввезенных без официального разрешения Zeekr заблокируют функции экрана

Китайский автопроизводитель Zeekr начнет блокировать бортовые мультимедийные системы в электромобилях, выпущенных для внутреннего рынка КНР, но используемых в других странах. Правда, речь только о тех машинах, которые выпущены после 15 июля 2024 года.

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«Автомобили Zeekr, которые сошли с конвейера после 15 июля, при обнаружении за пределами Китая (на территории Казахстана или иной страны) или использующие не авторизованные заводом-изготовителем сим-карты, получат уведомления с предупреждением», – сообщили казахстанскому порталу Tengri Auto в китайской компании.

Водителям предложат вернуть электрокар в Китай. Если предупреждение будет проигнорировано, то второе уведомление отключит функции экрана.

Компания довольно путано объясняет, что «эта мера принята для безопасности клиентов с предоставлением автомобилей, соответствующих местным законам и требованиям, через официального дистрибьютора».

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Но, похоже, в России этого боятся мало. Наши продавцы авто, наученные предыдущим «санкционным» опытом, умеют обходить многие блокировки. Вспомните, как немецкие и японские автопроизводители пытались «превратить в кирпич» свои машины, заблокировав электронику. И как-то не очень это у них получилось.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– В действительности, мало кто понимает, как на самом деле обстоит дело. А выводы можно сделать такие. На все предыдущие запреты нашлись решения. Ни одна машина не превратилась в тыкву. И все страшилки про якобы отключение мастер-аккаунта китайскими продавцами – не более чем страшилки.

Максимум неприятностей – это проблемы с мультимедиасистемой, которую давно уже научились решать. Прежде всего, это важно для тех, кто хочет русифицированную систему.

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Зикры в продаже есть и пока еще будут. Сейчас везут очередную большую партию Зикров, выпущенных как раз до 15 июля.

Как оно будет потом – посмотрим. Пока больше похоже на вброс.

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Источники: Tengri Auto, Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

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Алексеева Елена
Количество просмотров 1
29.07.2024
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