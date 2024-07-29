Китайский Zeekr заблокирует свои авто за пределами страны. Боимся или не очень?
Китайский автопроизводитель Zeekr начнет блокировать бортовые мультимедийные системы в электромобилях, выпущенных для внутреннего рынка КНР, но используемых в других странах. Правда, речь только о тех машинах, которые выпущены после 15 июля 2024 года.
«Автомобили Zeekr, которые сошли с конвейера после 15 июля, при обнаружении за пределами Китая (на территории Казахстана или иной страны) или использующие не авторизованные заводом-изготовителем сим-карты, получат уведомления с предупреждением», – сообщили казахстанскому порталу Tengri Auto в китайской компании.
Водителям предложат вернуть электрокар в Китай. Если предупреждение будет проигнорировано, то второе уведомление отключит функции экрана.
Компания довольно путано объясняет, что «эта мера принята для безопасности клиентов с предоставлением автомобилей, соответствующих местным законам и требованиям, через официального дистрибьютора».
Но, похоже, в России этого боятся мало. Наши продавцы авто, наученные предыдущим «санкционным» опытом, умеют обходить многие блокировки. Вспомните, как немецкие и японские автопроизводители пытались «превратить в кирпич» свои машины, заблокировав электронику. И как-то не очень это у них получилось.
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
– В действительности, мало кто понимает, как на самом деле обстоит дело. А выводы можно сделать такие. На все предыдущие запреты нашлись решения. Ни одна машина не превратилась в тыкву. И все страшилки про якобы отключение мастер-аккаунта китайскими продавцами – не более чем страшилки.
Максимум неприятностей – это проблемы с мультимедиасистемой, которую давно уже научились решать. Прежде всего, это важно для тех, кто хочет русифицированную систему.
Зикры в продаже есть и пока еще будут. Сейчас везут очередную большую партию Зикров, выпущенных как раз до 15 июля.
Как оно будет потом – посмотрим. Пока больше похоже на вброс.
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Источники: Tengri Auto, Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram