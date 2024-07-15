Бюджетные автомобили BYD попадут в Россию через соседнюю республику

В Узбекистане наладят сборку бюджетных гибридных автомобилей BYD

Завод BYD Uzbekistan Factory в Джизакской области был запущен 27 июня текущего года и стал первым заводом за пределами Китая по производству легковых автомобилей BYD.

Сегодня BYD — ведущая мировая компания по производству и продаже автомобилей, работающих на новых источниках энергии: электромобилей и гибридов. У нее лучшая технологическая база, инновационные решения и системы контроля качества, подчеркивается на сайте узбекского президента Шавката Мирзиёева.

В рамках запуска полного производственного процесса был проведен анализ на соответствие системе качества BYD производства пластиковых деталей, окон, бамперов, дисков и многих других комплектующих узбекскими предприятиями.

Были достигнуты договоренности с китайскими партнерами о производстве на автозаводе в том числе и бюджетных автомобилей.

Сотрудничество с BYD включает также обучение местного персонала и повышение его квалификации. В целях обеспечения кадрами компании BYD Uzbekistan Factory в Джизаке планируется создать в стране инженерный учебный центр по подготовке высококвалифицированных специалистов.

Президент поставил задачу выпускать на предприятии до 500 тысяч машин в год и выйти на экспортные рынки. Рассматриваются меры по увеличению объемов производства и ускорению процесса локализации.

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Источник: сайт Президента Республики Узбекистан