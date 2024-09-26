Более 200 компаний покажут на выставке новые грузовики, автобусы и трейлеры

На выставке Urbantrans 2024 в Москве состоится дебют городского автобуса Higer

Эксклюзивный дистрибьютор Higer Bus Company Limited – компания «Русбизнесавто» представит на Международной выставке Urbantrans 2024 в Москве обновленный модельный ряд туристических автобусов и новый городской автобус Higer. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Higer KLQ6812KQ

Посетители выставки смогут увидеть на стенде «Русбизнесавто» сразу два новых туристических автобуса Higer – KLQ6812KQ и KLQ6952KQA.

Из представленных компанией моделей HIGER KLQ 6812 КQ – самая маленькая, в длину автобус достигает 8,2 метра, салон рассчитан на 29 пассажирских мест. Модель сменила своего предшественника HIGERKLQ 6826Q. Этот автобус продается в России на протяжении более 10 лет, причем за это время он претерпел несколько модернизаций.

Higer KLQ6812KQ

HIGER KLQ 6952 KQA достигает в длину 9,4 метра, он сменит модель HIGERKLQ 6928Q. Новинка имеет удлиненный на 320 мм кузов, благодаря чему количество мест в салоне увеличили до 39. А главным экспонатом Русбизнесавто на выставке станет новый городской автобус Higer.

Higer KLQ6812KQ

Представители компании пока держат в секрете всю подробную информацию о модели и технических характеристиках. У посетителей выставки Urbantrans будет уникальный шанс увидеть новинку одними из первых. Напомним, выставка состоится уже в декабре 2024 года.

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Источник: пресс-служба «Русбизнесавто»