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Этот регион лидирует по количеству машин из Китая — аналитики все подсчитали
25 сентября
Этот регион лидирует по количеству машин из Китая — аналитики все подсчитали
Аналитики НАПИ выяснили, в каком регионе России...

Этот регион лидирует по количеству машин из Китая — аналитики все подсчитали

Аналитики НАПИ выяснили, в каком регионе России больше всего китайских машин

По состоянию на 1 июля 2024 года в России зарегистрировано 1,9 млн китайских автомобилей, что по объему равноценно 3,6% парка легковых машин в целом по стране. Такой статистикой поделились в маркетинговом агентстве НАПИ после проведенного исследования авторынка.

Парк легковых автомобилей на 01.07.2024 г.
Парк легковых автомобилей на 01.07.2024 г.

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«Лидирует по доле китайских автомобилей в региональном парке Санкт-Петербург, где почти 6% эксплуатируемых автомобилей – китайские. Второе место с небольшим отрывом занимает Москва», – говорится в исследовании.
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Что касается Москвы, то здесь доля автомобилей от китайского автопрома составляет 5,6%, в Подмосковье – 4,7%. В абсолютном выражении по числу машин из КНР лидирует российская столица: здесь зарегистрировано 263 тыс. таких автомобилей. На втором месте Московская область с 157,7 тыс. зарегистрированных авто. Затем идут Петербург (127,3 тыс. машин), Краснодарский край (101,1 тыс.), Татарстан (65,6 тыс.) и Ростовская область (58,4 тыс. китайских автомобилей).

Источник: НАПИ

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | НАПИ
Количество просмотров 4
25.09.2024
Фото:Depositphotos | НАПИ
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